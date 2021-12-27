Варшава, 27 декабря, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Руководитель Национального фонда охраны окружающей среды Польши Мацей Хоровский сообщил в интервью Polskie Radio, что его ведомство фиксирует рост спроса на приобретение электромобилей среди населения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

«Наше ведомство предлагает дотации на приобретение электромобиля. Они составляют 19 тысяч злотых (около 4,6 тысяч долларов США). В случае, если электромобиль хочет приобрести многодетная семья, дотации больше — 27 тысяч злотых (6,6 тысяч долларов)», — сообщил Хоровский.

По его словам, данная государственная помощь привела к росту спроса на электромобили.

«В этом году мы получили на 31% больше заявок, чем в прошлом году», — констатировал глава Фонда окружающей среды Польши.