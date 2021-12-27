Каракас, , 10:10 — REGNUM Экономика Венесуэлы восстанавливается, несмотря «незаконные и односторонние санкции» веденные против страны со стороны США. Об этом 26 декабря заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в интервью телеканалу «Аль-Маядин».

Николас Мадуро Mindefensa.gob.ve

"Этот 2021 год станет годом восстановления национальной экономики с тех пор, как началась экономическая война (против Венесуэлы) <…>, несмотря на преступные санкции империализма. Мы расширяем производство продуктов питания, товаров, (активизируются) сфера услуг, промышленность, торговля и рынок», — сказал он.

Также президент Венесуэлы указал, что страна успешно противостоит последствиям американской блокады.

«Народ выдерживает атаки империализма, беспрецедентное финансовое, торговое и экономическое преследование», — уточнил Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря стало известно, что депортация из Перу 41 гражданина Венесуэлы, которая должна была состояться 22 декабря, отменилась после того, как принимающая сторона отказалась пускать перуанское воздушное судно в воздушное пространство Венесуэлы.