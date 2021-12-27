Амурск, Хабаровский край, , 10:30 — REGNUM Прокуратура Амурска проводит проверку в связи с размещенной в сети информацией о том, что ребёнок трёх лет замерзал на одной из городских улиц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Хабаровского края.

Зима Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Водитель скорой помощи увидел ребенка, который прыгал совершенно раздетым в снегу в — 30. Мужчина укутал его в куртку, посадил в машину и попытался выяснить имя, но от испуга и холода мальчик не смог ничего сказать. Малыша отвезли в больницу, обошлось без обморожения.

Выяснилось, что мальчик выбежал на улицу из квартиры одного из домов.

«В пятницу мама мальчика ушла помогать родителям делать ремонт и осталась у них ночевать. Сына оставила с мужем и младшей сестрой-школьницей. На следующий день девочка пошла на уроки и забыла закрыть дверь. Отец ребёнка проснулся около девяти утра — сына дома уже не было. Обратился в полицию и нашел ребенка в больнице. На учёте семья никогда не состояла, по уголовным статьям никто тоже не привлекался», — написали — местные телеграм-каналы.

На кадрах с голым ребенком видно, как мимо него прошел в подъезд молодой мужчина. Внимание на ребенка он не обратил.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, аномальные морозы не покинут Хабаровский край до конца года — средняя температура ночью в последнюю неделю декабря составит около — 35 градусов, местами до — 39 градусов. Днём ожидается от — 25 до — 30 градусов.