Москва, 27 декабря, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить создание механизмов, регулирующих осуществление погрузочно-разгрузочных операций с судна на судно, сообщается 27 декабря на сайте Кремля.

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В документе говорится, что предложения должны быть предоставлены не позднее 15 января 2022 года.

Ответственным за исполнение поручения главы государства назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

ИА REGNUM сообщало, президент РФ Владимир Путин заявлял, что экологические требования к перевалке грузов должны работать не только на Дальнем Востоке, а во всех крупных портах страны.

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