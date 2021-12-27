Тбилиси, 27 декабря, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили начали массовую голодовку, так как у них не получилось повлиять на ситуацию силовым методом. Об этом заявил вице-спикер парламента республики Гия Вольский журналистам.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

«Исходя из этого, для заполнения этого вакуума и пространства, к сожалению, Саакашвили и принял такое решение», — сказал депутат.

Он добавил, что большинству общества эта тема якобы не интересна. Вольский также обвинил сторонников Саакашвили в стремлении дестабилизировать ситуацию в стране.

Напомним, около 200 человек собрались в палаточном городке в Тбилиси возле офиса партии «Единое национальное движение», основанной экс-президентом Грузии Саакашвили. Они с 21 декабря объявили голодовку и требуют освободить экс-президента из-под стражи.