Севастополь, , 10:06 — REGNUM Выплаты в размере 50 тыс. рублей жителям осаждённого Севастополя начались — большинство уже получили деньги на карты, ряд получат выплаты на дом через почтовые отделения в ближайшее время.

Севастополь Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего выплаты получат 1056 ветеранов Великой Отечественной войны — жителей осажденного Севастополя и награжденных медалью «За оборону Севастополя», в том числе проживающих в других субъектах РФ.

«Была поставлена задача оперативно произвести выплаты ветеранам до конца текущего года. Уже 23 декабря мы перевели выплаты в кредитные организации на расчётные счета. На карты получили выплаты 876 ветеранов. Через почтовые отделения выплату получат еще 180 человек. Денежные средства доставят уважаемым ветеранам на дом почтальоны», — прокомментировала начальник управления социального обслуживания Жанна Финогенова.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о единовременной денежной выплате жителям осажденного Севастополя и награжденным медалью «За оборону Севастополя» в связи с 80-летием начала обороны города был поднят 4 ноября в ходе визита в Севастополь президента РФ Владимира Путина. Из федерального бюджета на эти цели Севастополю было выделено 58,35 млн рублей.