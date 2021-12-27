Улан-Удэ, , 10:05 — REGNUM Жителям столицы Бурятии Улан-Удэ централизованно сделают перерасчёты по отоплению и горячей воде из-за аварии на ТЭЦ-1. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе оперштаба по ликвидации ЧС.

Авария на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ Правительство Бурятии

В настоящее время сотрудники филиала ПАО «ТГК-14» формируют списки домов и определяют периоды сниженных параметров по отоплению и отсутствию горячей воды.

«Перерасчёты жителям Улан-Удэ будут произведены централизованно. Потребителям не нужно никуда обращаться — все будет проведено в автоматическом для них режиме», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на городской теплоцентрали произошла в ночь на 23 декабря 2021 года, в результате чего сотни домов остались без тепла. К настоящему времени тепло и горячая вода поступила во все социальные объекты, а также в 1,2 тыс. многоквартирных домов. Жители оставшихся 150 домов получат горячую воду до конца дня.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители 150 домов в Улан-Удэ получат горячую воду до конца дня