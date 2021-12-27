Киев, 27 декабря, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В 2019 году, когда на Украине проходили выборы президента страны, одним из кандидатов в главы государства могу стать артист Алексей Данилко, известный по образу Верки Сердючки. Об этом на шоу «Хард с Влащенко» сообщила журналистка Алеся Бацма.

Герб Украины

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По её словам, Данилко мог бы составить серьёзную конкуренцию другим кандидатам, в частности, помешать Владимиру Зеленскому стать лидером страны.

«Андрей Данилко мог быть одним из тех, кто полностью перевернул тогда политический ландшафт, если бы он пошёл в президенты», — отметила Бацман.

Она добавила, что «очень многие люди от разных партий» готовы были оказать финансовую помощь артисту, если бы он всё же выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы. Однако, указала Бацман, в отличие от Зеленского Данилко пожелал «сохранить себя», поэтому не стал участвовать в выборной кампании.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Украины состоялись в 2019 году. одержав победу в первом туре, во втором туре Зеленский победил Петра Порошенко с троекратным отрывом — он набрал 73,22% голосов. По данным ЦИК, явка составила 62,09% избирателей.

20 мая в Верховной раде Украины состоялась инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. На церемонию были приглашены президента Эстонии, Грузии, Литвы и Венгрии.