Южно-Сахалинск, 27 декабря, 2021, 10:04 — ИА Регнум. На Сахалине 41-летний мужчина был жестоко убит. Причиной конфликта стало то, что потерпевший уснул на диване в уличной обуви. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

947051 Молоток

Читайте также: У жителя Бурятии в багажнике машины нашли расчленённое тело

Убитый с обвиняемым были в гостях у знакомого и распивали спиртное. Потерпевший уснул диване, не разуваясь. Ему было сделано замечание, но в ответ он нецензурно выразился. Обвиняемый избил его кулаками, а также нанес удары молотком и канцелярскими ножницами. Мужчина скончался на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северобайкальском районе Бурятии возбуждено уголовное дело по факту убийства 38-летней женщины. Её расчленённое тело было найдено вечером 26 декабря в багажнике машины местного жителя.