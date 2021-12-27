Нью-Дели, 27 декабря 2021, 10:00 — REGNUM Россия является стратегическим партнером Индии, совместная разработка сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos служит свидетельством оборонного сотрудничества двух стран, заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх.
Он подчеркнул, что ракета BrahMos предназначена не для нападения на другие страны, а для обеспечения страны средствами отражения внешней угрозы.
Как сообщало ИА REGNUM, ракеты BrahMos разработаны совместным российско-индийским предприятием BrahMos Aerospace, созданным в 1998 году.
В начале декабря Индия успешно испытала свою сверхзвуковую крылатую ракету BrahMos, которая была запущена с истребителя Су-30МКИ.
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