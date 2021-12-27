Нью-Дели, 27 декабря, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Россия является стратегическим партнером Индии, совместная разработка сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos служит свидетельством оборонного сотрудничества двух стран, заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

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«Россия является нашим стратегическим партнером, а ракетный проект BrahMos — символ нашего партнерства», — цитирует его газета Times of India.

Он подчеркнул, что ракета BrahMos предназначена не для нападения на другие страны, а для обеспечения страны средствами отражения внешней угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, ракеты BrahMos разработаны совместным российско-индийским предприятием BrahMos Aerospace, созданным в 1998 году.

В начале декабря Индия успешно испытала свою сверхзвуковую крылатую ракету BrahMos, которая была запущена с истребителя Су-30МКИ.

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