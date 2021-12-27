Ярославль, , 10:01 — REGNUM В Ярославле в трёх больницах закрыли COVID-отделения. Об этом сообщает департамент здравоохранения и фармации Ярославской области.

Инфекционные койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией Minzdrav.gov.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало, что приём ковид-больных закрыт в поликлинике №1 Центральной городской больницы Ярославля.

27 декабря ярославский депздрав рассказал, что к плановой медпомощи возвращаются ещё две больницы —№2 и №9, также в городе решили отказаться от инфекционных коек в Ярославской областной психиатрической больнице.

Принимать пациентов с COVID-19 продолжат в четырёх медучреждениях города. Открытыми остаётся 541 коронавирусная койка.

Всего в Ярославской области действует 1363 койки для ковид-больных из которых 1096 заняты.

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