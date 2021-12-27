Астрахань, , 10:08 — REGNUM В Астрахани состоялся турнир по хоккею среди любительских команд. Участие в соревнованиях приняли губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и глава Калмыкии Бату Хасиков.

Хоккей Цитата из м/ф «Матч-реванш». реж Борис Дежкин. 1968. СССР

«Играл в составе нашей хоккейной команды «Элиста». Следующий турнир решили провести у нас, в ледовом центре «Джунгар», — написал Хасиков в Instagram.

«На турнире по хоккею с шайбой для любительских команд наша команда завоевала золото. Серебро в честной борьбе отвоевала Калмыкия, а бронза досталась Москве», — подвёл итоги турнира Игорь Бабушкин в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что ледовый центр «Джунгар» для Калмыкии стал первым объектом, построенным в рамках государственно-частного партнёрства.