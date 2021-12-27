Севастополь, , 09:59 — REGNUM В Севастополе подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 27 декабря в пресс-службе правительства города. Сутками ранее сообщалось о 61 новом носителе инфекции.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«По состоянию на 27 декабря в Севастополе зарегистрированы 59 новых случаев заболевания COVID-19. 88 человек выписаны после выздоровления», — уточнили в пресс-службе.

За минувшие сутки зарегистрирована смерть двух пациентов с коронавирусом, возраст умерших — 59 и 69 лет.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Всего в регионе с начала пандемии подтверждено 52 493 случая заражения коронавирусом. Выздоровели на 27 декабря 49 532 человека, 1 826 скончались.

В регионе на утро 27 декабря сделали прививку от коронавируса 272 298 человек, привились обоими компонентами 257 405 жителей.