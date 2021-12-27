Мурманск, 27 декабря, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назначил министра градостроительства региона Марию Гаврилову вице-губернатором. О своем решении он объявил на оперативном совещании в правительстве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Среди поставленных перед Гавриловой задач — координация реализации механизма комплексного развития территорий.

«Это принципиально важно для реализации наших проектов, в том числе социальных», — отметил Андрей Чибис.

Мария Гаврилова также остаётся руководителем регионального министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мурманский губернатор назначил своего советника министром.