Москва, , 09:56 — REGNUM Российская компания «Газпром» на дополнительной сессии аукциона не стала бронировать мощности газопровода Ямал-Европа для транзита через Польшу на 27 декабря. Это следует из данных платформы GSA Platform.

Газпром Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее Газпром не стал бронировать мощности на 27 декабря на основной сессии. Предложение по транзиту уже неделю остаётся невостребованным — физический поток газа, идущий по газопроводу в Германию, был остановлен, как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря. Поток идёт в реверсном направлении из Германии в Польшу.

Ранее Газпром в некоторые дни бронировал мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии аукциона. Первая заканчивается в 19:00 мск, вторая — в 4:30 мск. Также компания пользовалась краткосрочным внутридневным бронированием на несколько часов.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря заявил, что Газпром не бронирует мощности из-за отсутствия заявок со стороны европейских стран.

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