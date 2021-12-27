Москва, 27 декабря, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» на дополнительной сессии аукциона не стала бронировать мощности газопровода Ямал-Европа для транзита через Польшу на 27 декабря. Это следует из данных платформы GSA Platform.

Иван Шилов ИА REGNUM Газпром

Ранее Газпром не стал бронировать мощности на 27 декабря на основной сессии. Предложение по транзиту уже неделю остаётся невостребованным — физический поток газа, идущий по газопроводу в Германию, был остановлен, как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря. Поток идёт в реверсном направлении из Германии в Польшу.

Ранее Газпром в некоторые дни бронировал мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии аукциона. Первая заканчивается в 19:00 мск, вторая — в 4:30 мск. Также компания пользовалась краткосрочным внутридневным бронированием на несколько часов.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря заявил, что Газпром не бронирует мощности из-за отсутствия заявок со стороны европейских стран.

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