Москва, , 10:10 — REGNUM В 2021 году специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтировали и реконструировали 27 коммуникационных коллекторов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 декабря заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Проведение работ в подземном коллекторе Олег Константинов © ИА REGNUM

По его словам, в ходе работ по реконструкции 17 объектов восстановлена гидроизоляция коллекторов, усилены строительные конструкции, заменены технологические и кабельные металлоконструкции, обновлены системы пожарной сигнализации и контроля газо-воздушной среды.

«Также завершен капитальный ремонт 10 объектов, в том числе таких знаковых как «ПС Коровинское шоссе», «Новые Черемушки», «Крупский», «Газетный», «Белинский». Особое внимание при проведении работ уделялось обновлению диспетчерских пунктов. Коммуникации, проложенные в этих коллекторах, обеспечивают теплом, водой и связью более полумиллиона москвичей», — подчеркнул Пётр Бирюков.

Он добавил, что в настоящее время в центральном округе продолжается реконструкция комплекса коллекторов «Зарядье», начаты работы по модернизации коллекторов «Академика Сахарова» и «Можайский».

Отметим, что коллекторное хозяйство Москвы не имеет аналогов во всем мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет 800 км.