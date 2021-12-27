Москва, , 09:54 — REGNUM После приличного подъема на минувшей неделе, сегодня, 27 декабря, котировки нефти открылись с небольшим снижением, вернувшись под отметку $76 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«При этом торговые обороты остаются низкими, а диапазон продолжает сужаться в связи с рождественскими праздниками, которые плавно перетекают в новогодние.

В эпицентре внимания трейдеров остается новый штамм «Омикрон», который продолжает распространяться по миру, тем самым омрачая перспективы рынка нефти на I квартал 2022 года.

На минувших выходных в Штатах было принято решение об отмене почти 1 тыс. авиарейсов, в Китае 25 декабря было выявлено свыше 200 новых случаев заражения коронавирусом против 140 днем ранее.

Статистика заболеваемости усугубляется и в Европе, которая, похоже, на грани введения локдаунов. Все это заставляет игроков осторожничать и предполагает сохранение понижательных рисков в последнюю торговую неделю уходящего года.

Между тем участники рынка успеют и поспекулировать на тему предстоящего заседания ОПЕК+, которое состоится 4 января. В рамках базового сценария ожидается сохранение прежних темпов наращивания добычи.

Однако возможны подтверждения готовности скорректировать параметры сделки, если того потребует ситуация с пандемией. Такой вердикт альянса способен поддержать цены, однако фактор давления в виде «Омикрона» пока никуда не исчезнет.

В ближайшие дни Brent может расположиться в диапазоне $73−77 с риском сползания в направлении нижней границы.

До конца торгов 27 декабря есть угроза падения под отметку $75, если тема коронавируса заставит инвесторов более выраженно уклоняться от риска», — считает эксперт.

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