Донецк, 27 декабря 2021, 09:53 — REGNUM По сообщениям представительств ЛНР и ДНР в СЦКК за прошедшие сутки, 26 декабря, вооружённые формирования Украины (ВФУ) четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Стрельба велась по территории ДНР.
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В Горловском направлении боевики выпустили четыре гранаты из РПГ и 10 — из АГС. Помимо этого один раз приземлялось стрелковое оружие.
В Донецком направлении стреляли из АГС (пять гранат). В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались населенные пункты: Горловка (шахта им. Гагарина), Веселое.
«Украинские военные, несмотря на заявление Министерства обороны Украины, игнорируют координационный механизм и нарушают обязательства по бессрочному соблюдению режима прекращения огня, установленные решением Минской Контактной группы с 21.07.2019, и дополнительные Меры по его усилению
Напомним, в нарушение Минских соглашений Украина продолжает наращивать военное присутствие на подступах к Донбассу и почти ежедневно ведёт обстрел, применяя тяжелое вооружение. В этом ей активно помогают США. ИА REGNUM ведёт трансляцию.
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