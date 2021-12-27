Москва, 27 декабря, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Свои поздравления с профессиональным праздником направил российским спасателям 27 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, его слова приводит пресс-служба Минобороны России.

Фото сайта government.ru Сергей Шойгу

«Уважаемые друзья! Сегодня мы отмечаем особый и дорогой для меня праздник — День спасателя Российской Федерации. Быть спасателем — удел мужественных людей, это призвание и формула жизни. Верность долгу, постоянная готовность первыми прийти на помощь, решительность, сопереживание и самоотверженность — эти качества неотделимы для профессий военного и спасателя», — сказал он.

Также Шойгу отметил, что спасатели смогли спасти и сохранить миллионы жизней, ликвидировать тысячи чрезвычайных ситуаций и провести сотни гуманитарных операций, а также добавил, что за этими цифрами стоит смысл и результат работы сотрудников спасательных служб.

Отметим, в России 27 декабря отмечается День спасателя, Шойгу был главой МЧС РФ с 1994 по 2012 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в случае, если бы полуостров Крым в 2014 году не воссоединился с Россией, на его территорию хлынули бы украинские неофашисты.