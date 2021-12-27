Рыбинск, Ярославская область, , 09:54 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области в суд передано дело 44-летнего мужчины из Санкт-Петербурга, устроившего смертельное ДТП с пассажиркой квадроцикла. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Суд

Авария произошла 3 июля 2021 года.

«Около 20:50 обвиняемый управлял автомобилем «Лада», находясь в состоянии алкогольного опьянения. При движении по автодороге «Рыбинск-Арефино» в 13 км в сторону деревень «Хламово — Коняево», совершил наезд на двигавшийся впереди него в попутном направлении квадроцикл. От столкновения квадроцикл отбросило в кювет, автомобиль обвиняемого также съехал в кювет», — пояснили в пресс-службе ярославской полиции детали ДТП.

35-летняя пассажирка квадроцикла попала под колёса съехавшего в кювет автомобиля и скончалась на месте от полученных травм. 37-летний водитель квадроцикла получил тяжёлые травмы.

Виновнику аварии грозит до двенадцати лет лишения свободы.