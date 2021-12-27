Рыбинск, Ярославская область, 27 декабря 2021, 09:54 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области в суд передано дело 44-летнего мужчины из Санкт-Петербурга, устроившего смертельное ДТП с пассажиркой квадроцикла. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.
Авария произошла 3 июля 2021 года.
35-летняя пассажирка квадроцикла попала под колёса съехавшего в кювет автомобиля и скончалась на месте от полученных травм. 37-летний водитель квадроцикла получил тяжёлые травмы.
Виновнику аварии грозит до двенадцати лет лишения свободы.