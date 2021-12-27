Москва, 27 декабря, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Московские промышленные предприятия начнут получать займы на ИТ-решения. Деньги будет выделять Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, сообщается на сайте мэра столицы.

Промышленность

Промпредприятия смогут получить заем от 1 млн до 300 млн рублей по выгодной ставке от 5,5% годовых. Деньги выделяются на приобретение компьютерного, серверного и сетевого оборудования, программного обеспечения для промышленных нужд, на оплату услуг системного интегратора и др.

Если ИТ-решение или оборудование включено в реестр «Банка технологий», можно будет взять заем на всю сумму — до 100% от стоимости сделки. Чтобы воспользоваться заемными средствами, компании нужно предоставить специализированное независимое заключение по проекту.

ИА REGNUM ранее сообщало, на территории Москвы за последние 11 лет открылось 1150 новых промышленных предприятий.

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