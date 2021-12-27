Душанбе, , 09:48 — REGNUM Органы правопорядка и безопасности Таджикистана выразили опасения, что на фоне напряженной обстановки в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) могут возникнуть новые беспорядки. Об этом сообщил «Азии Плюс» руководитель Группы 44 Фаромуз Иргашев, ссылаясь на слова представителей органов и руководства области.

Таджикистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, отдельные группы в Европе могут воспользоваться ситуацией и будут подстрекать население ГБАО к новым конфликтам.

«Мы периодически встречаемся с руководством области и представителями силового блока. Нам ответили… что отдельные группы, находящиеся в Европе, воспользуются ситуацией и будут агитировать население на новые конфликты», — сказал Иргашев.

Он подчеркнул, что «ситуация в регионе действительно накаленная». «В отношении жителей уголовные дела очень быстро форсируются, а дела, связанные с сотрудниками органов почти совсем не расследуют», — подчеркнул руководитель группы.

Напомним, что ранее в ноябре на главной площади Хорога (адмцентр ГБАО) с требованиями собрались сотни человек, число которых в последующие дни возросло до нескольких тысяч. В день начала митинга на площади произошла перестрелка, в результате которой на месте погиб 21-летний мужчина. Еще один молодой человек впоследствии скончался в больнице, 15 человек были ранены. Пять человек из числа работников правоохранительных органов были избиты со стороны митингующих и получили ранения различной степени.

20 декабря Группа 44 обратилась к главе верхней палаты парламента Рустаму Эмомали, чтобы он взял ситуацию под свой контроль, но ответа на это обращение пока нет.