Сеул, , 09:47 — REGNUM По итогам 2021 года объём экспорт товаров из Южной Кореи в страны-партнёры по «Новой северной» и «Новой южной» политике достигнет рекордного уровня. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчёт министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

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Согласно опубликованным данным, экспорт товаров в страны-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Индию в 2017 году превысил $100 млрд долларов, однако с января по ноябрь 2021 года показатель достиг отметки $111,9 млрд.

Объём южнокорейских инвестиций в регион в период с 2018 по 2020 год составил $36,5 млрд, что на 73% больше по сравнению с предыдущим трёхлетним периодом.

Объём экспорта товаров в страны-партнёры по «Новой северной» политике, включая Россию и Монголию, к ноябрю превысил $12,6 млрд. Отметим, что в 2016 году объём экспорта в регион составил $7,2 млрд, а в 2019 году — $13,8 млрд.