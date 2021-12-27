Тюмень, 27 декабря, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Тюмени на фоне резко повысившегося спроса в три раза подорожали билеты в Югру и на Ямал. Об этом сообщает РБК.

Dariusz Sieczkowski Вагон РЖД

Отмечается, что железнодорожные билеты раскуплены до 30 декабря. К примеру, из Тюмени в Сургут в канун 31 декабря остались билеты только в купе и СВ, стоимость которых начинается от трёх тысяч рублей. Из Тюмени в Нижневартовск остались билеты от пяти тысяч рублей.

«В новогодние праздники многим хочется отдохнуть и провести время в путешествии или с родными, поэтому повышается спрос на билеты. За спросом обычно растут и цены. Чтобы не попасть в ситуацию, когда билетов совсем нет или их стоимость изменилась, поездки лучше планировать заранее», — прокомментировали ситуацию аналитики сервиса по поиску билетов Aviasales.