Тбилиси, 27 декабря, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Грузии, по данным на 26 декабря, выявили 51 случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом в эфире «Общественного телевидения» сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

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По словам врача, среди носителей новой мутации SARS-CoV-2 пятеро — несовершеннолетние. Самому младшему среди них — три года. У него инфекция не вызвала симптомов заболевания.

Носители «Омикрона» в госпитализации не нуждаются и проходят лечение амбулаторно.

Стоит отметить, ранее педиатр, аллерголог, член комитета по иммунизации Грузии Бидзина Кулумбегов сообщил, что при заражении «Омикроном» вероятность серьёзного развития заболевания сокращается на 50 — 70%, чем при других штаммах.