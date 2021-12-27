* запрещённая в России организация

Кабул, , 09:45 — REGNUM Одна из американских газет, в статье посвященной результатам ухода США из Афганистана и наступления гуманитарного кризиса в стране, заявила, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намеренно морят голодом своих этнических противников, в том числе хазарейцев, «не позволяя им торговать на рынках провинции Бамиан».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По сообщению информационного агентства «Шафакна», газета Boston Herald опубликовала статью Дуга Гренделя 26 декабря.

В статье говорится, что «стратегическая ошибка» при выводе войск США серьёзно повредила афганцам. Подсчитано, что примерно половина населения Афганистана, численность которого составляет около 40 миллионов человек, не имеет достаточно еды. К концу года один миллион детей может умереть от недоедания.

По словам автора, отчасти это связано с тем, что Соединённые Штаты заморозили в банках афганские активы на сумму около 10 миллиардов долларов. Это повлияло на банковскую систему Афганистана, предприятия остались без наличных денег и, возможно, уволили сотни тысяч людей.

«Ещё одна причина голода заключается в том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намеренно морят голодом своих этнических противников, таких как хазарейцы, и не позволяют им торговать на рынках провинции Бамиан», — написал автор статьи.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировал публикацию.