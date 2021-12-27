Белгород, , 09:51 — REGNUM Диспансеризацию жителей, в рамках которой планируется организовать углублённые обследования переболевших COVID-19, возобновили в Белгородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

На приеме у врача Rk.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Все ковид-пациенты включены в федеральный реестр и будут приходить на диспансеризацию в соответствии с разработанными графиками. Первыми на осмотр ждут тех граждан, кто перенёс COVID-19 наиболее тяжело, а также пациенты с хроническими заболеваниями. Врачи проверят функцию дыхания, проведут анализ крови и другие исследования.

«Обычно диспансеризацию проходят порядка 80% населения области. Переболевших ковидом чуть более 80 тысяч человек. Поэтому мы имеем возможность и готовы провести углубленные обследования всех этих пациентов в рамках диспансеризации», — пояснил начальник департамента здравоохранения области Андрей Иконников.

По данным на 26 декабря в регионе зарегистрировано 80 570 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 71 158 человек, скончались от осложнений 1 713 пациентов.