Чебоксары, , 09:44 — REGNUM В Чувашии подсчитывают ущерб от стихии, а также делают выводы об оперативности реагирования различных служб и ведомств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, по итогам обсуждения на планёрке в правительстве предупреждение получил глава администрации Марпосадского района.

В Чебоксарах резко ухудшилась видимость Наталия Николаева © ИА REGNUM

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Открывая заседание, глава Чувашии Олег Николаев остановился на последствиях стихии, которая обрушилась на республику в выходные дни, 25 — 26 декабря. По его словам, произошло «достаточно много» отключений электроэнергии, газоснабжения и «более серьёзное» происшествие зарегистрировано в Марпосаде, где «снесло крышу» многоквартирного дома.

«Это говорит о том, что мы должны быть с вами постоянно в режиме готовности быстрого реагирования. Благодарю все службы за слаженную работу», — сказал Олег Николаев.

Отдельно он остановился на ситуации в Марпосаде, объявив предупреждение главе администрации Марпосадского района Владимиру Мустаеву.

«В данном случае вы медленно реагировали. Медленнее, чем руководители оперативных служб, что недопустимо», — пояснил глава Чувашии.

Руководитель республики отметил, что в случае чрезвычайных происшествий, которые «затрагивают большое количество людей», нужно действовать оперативно, в том числе с привлечением комиссии. А также в случае необходимости «поднимать вопрос на более высокий уровень».

«Колоссальное значение имеет оперативность», — подчеркнул Олег Николаев.

Напомним, что 25 декабря из-за ураганного ветра частично повреждена кровля многоквартирного дома в Марпосаде по улице Николаева, 89. Размер ущерба подсчитывается.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря из-за непогоды произошло отключение электроэнергии в 39 населённых пунктах, в результате без света оставались три социальных объекта и 4140 жилых домов, где проживают 11 303 человека. Энергоснабжение восстановили 26 декабря.