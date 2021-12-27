Москва, , 09:44 — REGNUM В Кремле начали подготовку к выборам президента России 2024 года, сообщает РБК со ссылкой на два знакомых с ходом дискуссии источника.

Кремль

Отмечается, что предварительные обсуждения на эту тему начались ещё летом 2021 года. В частности, речь шла о том, что выборную кампанию нужно планировать не за год, а раньше.

При этом, по словам собеседников агентства, во время обсуждений в Кремле не говорилось о том, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение идти на новый срок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос «транзита власти» в повестку дня Кремля не входит, этим заниматься просто некогда.

За три года до президентских выборов «обсуждение темы транзита — заработок разных политологов», а в Кремле «это не тема повестки дня вообще», сказал он.

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