Якутск, , 09:47 — REGNUM Самолёт, летевший в Якутск из Сочи, отправили в аэропорт Нерюнгри из-за неблагоприятных метеоусловий в Якутске. В столице республики туманно, сообщило 27 декабря ЯСИА.

Самолёт Surovyi

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«Сегодня в аэропорту «Якутск» — 46° С, морозный туман, метеорологическая видимость составляет 150 м, видимость на взлетно-посадочной полосе — 300−500 м. Аэропорт работает по фактической погоде», — отметили в пресс-службе аэропорта.

Из-за тумана задержаны рейсы в Депутатский, Батагай, Оленек, Усть-Неру, Среднеколымск, Певек, Чокурдах. Вылет в Тикси отложен.

Как сообщало ИА REGNUM, амурчане, летевшие из Благовещенска в Москву, 27 декабря три часа ждали вылета прямо в самолёте. Люди пожаловались на холод в воздушном судне.