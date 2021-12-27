Воронеж, 27 декабря, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Таловском районе Воронежской области в ночь на 26 декабря, следственные органы начали проверку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Kurganobl.ru Пожар

Пожар произошёл в ночь на 26 декабря в частном доме в посёлке Зареченский Таловского района Воронежской области. После тушения пожара спасатели обнаружили тела 53-летней местной жительницы и ее 86-летнего отца.

Сотрудники СК провели осмотр места происшествия, опрос возможных свидетелей, будет назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская, пожарно-техническая и физико-химическая.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря в Саратовской области при пожаре в жилом частном доме погибли три человека — мужчина, женщина и десятилетняя девочка.