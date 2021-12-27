Москва, 27 декабря, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В случае, если бы полуостров Крым в 2014 году не воссоединился с Россией, на его территорию хлынули бы украинские неофашисты. Об этом 27 декабря заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Mil.ru Сергей Шойгу

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"Слава богу, что под руководством нашего президента в 2014-м удалось сохранить мир в Крыму. Потому что, если бы вся эта публика — украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наемники из европейских стран и США — прибыли тогда после совершения в Киеве госпереворота, как они собирались, в Крым, — уверяю, никому бы мало не показалось», — сказал он в интервью изданию «АиФ».

Также Шойгу отметил, что в этом случае на полуострове создался бы «такой очаг, что не потушили бы всем миром» и добавил, что возглавляемое им ведомство до сих пор наблюдает «последствия попыток этих нелюдей вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях».

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.