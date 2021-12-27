Джакарта, 27 декабря, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Председательство Индонезии в «Группе двадцати» в 2021 году будет способствовать реализации различных проектов в секторе здравоохранения за счет мобилизации медицинских ресурсов и расширения сети глобальных центров по производству вакцин, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Министр здравоохранения Буди Гунади Садикин заявил, что приоритетом председательства Индонезии в G20 является реформа глобальной архитектуры здравоохранения.

Индонезия также сосредоточит внимание на двух основных вопросах, а именно на здоровье и изменении климата.

Как сообщало ИА REGNUM, штамм коронавируса «Омикрон» проник в страны Юго-Восточной Азии, включая Индонезию.