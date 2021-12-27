* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 27 декабря, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили водителям легковых автомобилей перевозить на большие дистанции женщин без «спутника-махрама». За последние три месяца кабинет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) издал другие руководящие принципы в отношении образования и занятости женщин.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Инструкция министерства «по поощрению добродетели и предотвращению порока» требует от водителей транспортных средств возить только женщин в хиджабах и в сопровождении «мужчины-махрама».

Пресс-секретарь министерства сообщил «Франс Пресс» 26 декабря, что «женщинам, едущим на расстояние более 45 миль (72 км), поездка не разрешается без сопровождения близкого члена семьи».

В инструкции, распространенной среди водителей, указано:

— Водителям запрещается включать музыку.

— Запрещается пускать в салон автомобиля женщин без хиджаба.

— Запрещается брать в поездку женщинах на расстояние более 45 миль (72 км) без «спутника-махрама».

— Водителям запрещается употребление и перевозка наркотиков.

— В час молитвы автомобиль должен остановиться в подходящем для совершения намаза.

Пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ахмадулла Васик сказал ВВС, что эта директива является «рекомендацией», а не «приказом». Этот буклет был опубликован на страницах афганских пользователей социальных сетей.

В предыдущий период правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) женщинам не разрешалось покидать свои дома в городах без «махрама», но новая инструкция, очевидно, основана на хадисах Пророка Мохаммеда, где расстояние для женщинах, путешествовавших в дни зарождения ислама, составляет 45 миль.

В аятах, которые являются аксиомой для исламских ученых, говорится, что мужчина должен сопровождать женщину в путешествии, которое длится дольше суток. Но в другом хадисе говорится, что женщины могут совершать путешествие в одиночку в «исламском пространстве».

В ноябре Мохаммад Халид Ханафи, исполняющий обязанности главы министерства поощрения добродетели и предотвращения порока правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), издал «инструкции» для средств массовой информации, запрещающие женщинам участие в телешоу.

Новая директива «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвала широкий резонанс. «Инструкция» из восьми пунктов министерства внутренних дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запрещает в видео СМИ трансляцию «антиисламских и антиафганских фильмов; фильмов, вызывающих аморальность; публикующие полуобнаженные фотографии; новостей с женщинами-ведущими без хиджаба, а также изображения пророка и его сподвижников».

Сегодня исполнилось 100 дней с момента введения талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в большинстве провинций запрета девочкам посещать школу после шестого класса.