Магадан, , 09:45 — REGNUM В Магаданской области в детском центре «Северный Артек» прошла губернаторская новогодняя ёлка, на которой побывали 90 школьников и студентов средних профессиональных организаций от 13 до 17 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Ёлка губернатора Сергея Носова Пресс-служба правительства Магаданской области

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Каждый участник получил в подарок от губернатора Сергея Носова ноутбук и сладкий подарок.

«В течение 2021 года вы упорно трудились, учились, занимались спортом, совершенствовали свои навыки, добились серьёзных успехов, кто-то победил в региональных олимпиадах, кто-то во Всероссийских, ребята и девочки завоёвывали призовые места, побеждали на спортивных соревнованиях, принимали участие в Абилимпиксе, где тоже показали себя очень достойно. Вы молодцы! Я вас поздравляю!», — сказал глава Колымы.

Всего в Магаданской области тысяча детей получат сладкие подарки от губернатора.

По примеру главы региона подарки детям вручат главы муниципальных образований, депутаты всех уровней, социальные партнёры и общественные организации и землячества.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске состоялась ёлка главы республики. Из-за угрозы распространения COVID-19 на ней присутствовали 200 детей вместо 700.