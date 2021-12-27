Ред-Дир, Канада, 27 декабря, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Матвей Мичков признан лучшим игроком в составе российской команды в матче против Швеции. Об этом 27 декабря сообщает The Athletic.

Дарья Драй ИА REGNUM Матвей Мичков (слева) в составе СКА

В матче со шведами Мичков оформил дубль, однако это не помогло команде избежать поражения со счётом 3:6. У шведов лучшим признан форвард Оскар Магнуссон.

Напомним, Россия проиграла Швеции в первом матче на МЧМ-2022 со счётом 3:6. Мичков забросил две шайбы.