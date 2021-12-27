Лондон, , 09:40 — REGNUM Представители британской организации «Центр экономики и бизнес-исследований» (CEBR) обнародовали годовой отчет по объему ВВП на душу населения в странах мира. Об этом сообщает Polskie Radio.

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Польская экономика занимает 23-е место в мире по размеру валового внутреннего продукта. По мнению авторов документа, в этом году Польша опередила Швецию, Бельгию, Ирландию и Австрию.

Мировым лидером по объему ВВП на душу населения являются США, которые опередили Китай и Японию. Авторы отчета, однако, ожидают, что такая расстановка сил уже в скором времени может измениться. По их подсчетам, Китай обгонит США в 2031 году.

Авторы отчета также отмечают, что, несмотря на пандемию в следующем году, мировой ВВП впервые превысит 100 трлн долларов. В прошлогоднем отчете они прогнозировали, что этот показатель не будет достигнут раньше 2024 года.