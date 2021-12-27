Калуга, 27 декабря, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Рождественская почта открылась в Гостином дворе Калуги, она будет работать все дни новогоднего праздника «Рождество на Старом Торге. Глава II» — с 25 декабря по 10 января. Об этом 27 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на организаторов мероприятия — Агентство развития бизнеса (центр «Мой бизнес») при поддержке администрации области.

Kaluga-gov.ru Рождественская почта в Гостином дворе Калуги

Сотрудникам Рождественской почты, установленной в стеклянном шатре в Гостином дворе, нужно предъявить купон, для получения бесплатной новогодней открытки. Его дадут при покупке продукции или сувениров. Здесь же работает и новогодняя фото-будка. Гости могут отправить открытки, конверты и фотографии с символикой праздника своим родным и близким.

В рамках открывшейся в Гостином дворе новогодней ярмарки 60 предпринимателей и самозанятых граждан представили посетителям сувениры и фермерскую продукцию. В минувшие выходные, 25−26 декабря, на площади Старый Торг состоялась праздничная программа «Время исполнения желаний». Она была посвящена заключительной фазе празднования 650-летия Калуги и старту встрече Нового года.

«Этот год для Калуги стал чрезвычайно важным, мы отметили сразу несколько юбилеев: «Калуга — Новогодняя столица-2021», 60-летие полёта первого человека в космос и, конечно же, наш юбилей — 650 лет со дня основания Калуги. Мы достойно встретили праздники, встретили наших гостей и получили от них хорошие отзывы. А это значит, что Калуга — лучший город на Земле! С наступающим Новым годом, дорогие друзья!», — подвёл итоги юбилейного года и поздравил с наступающим праздником калужан городской голова Дмитрий Денисов.