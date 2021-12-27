Казань, , 09:57 — REGNUM По факту отравления пяти человек угарным газом в Татарии возбудили уголовное дело по ч. 1 ст 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

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Инцидент произошел вечером 25 декабря. Как предполагает следствие, в квартире одного из домов в Приволжском районе города Казани отравились угарным газом пять человек, в том числе двое детей 2007 и 2021 родов рождения. Младшего ребенка и 18-летнюю девушку госпитализировали.

ИА REGNUM напоминает, в Казани из частного дома, расположенного на улице Поперечно-Кукушкинская, были госпитализированы девушка 2003 года рождения и малолетняя девочка 2021 года рождения с отравлением угарным газом лёгкой и средней степени. Ещё две женщины 1975 и 1999 годов рождения и девочка 2007 года рождения отказались от госпитализации.

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