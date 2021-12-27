Москва, , 09:35 — REGNUM Североатлантический циклон определит ситуацию с погодой в столичном регионе, сообщает 27 декабря центр погоды «Фобос».

Зима в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда будут поступать разрозненные массивы снеговых облаков и порции более холодного воздуха с температурным фоном на три-четыре градуса ниже климатической нормы», — рассказали синоптики.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, возможен небольшой снег. Температура воздуха опустится до девяти градусов ниже нуля, в Подмосковье — до 11 градусов мороза. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.