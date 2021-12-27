Варшава, , 09:35 — REGNUM Институт метеорологии и водного хозяйства Польши на странице в соцсети Twitter предупредил о скором наступлении сильных морозов в центральной и северо-западной частях страны.

Мороз Sochiadm.ru

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Предупреждения касаются Люблинского, Мазовецкого, Лодзинского, Великопольского, Западнопоморского, Куявско-Поморского, Поморского воеводств и южной части Нижнесилезского воеводства.

Ожидается, что в ночь на вторник, 28 декабря, температура воздуха в этих регионах может опуститься до минус 18 градусов по Цельсию. Морозы могут сопровождаться ветрами со скоростью до 20 км/час.

Гражданам и гостям Польши посоветовали быть осторожными.