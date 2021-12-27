Токио, , 09:35 — REGNUM В ноябре нынешнего года японские Вооруженные силы провели учения на случай военного захвата находящихся под контролем Японии островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, на которые также претендует Китай. Об этом 27 декабря сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на источники в правительстве.

Флаги Китая и Японии Simeon Scott

Уточняется, что маневры, для участия в которых привлекались подразделения пограничной стражи и полиции, проводились на необитаемом острове около берегов префектуры Нагасаки, напоминающем рельефом и другими особенностями остров Сенкаку (Дяоюйдао).

Также указывается, что японские власти опасаются, указанные острова могут быть внезапно захвачены морской полицией Китая, которая будет действовать под видом гражданских рыбаков.

Кроме этого, отмечается, что в ходе учений, в которых были вертолеты и катера для высадки десанта, а также порядка 400 человек, были отработаны действия по вытеснению иностранных сил с Сенкаку для того, чтобы конфликт не успел вырасти в полномасштабное вооруженное столкновение.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря подразделения Новороссийской дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ завершили учения в Крыму, а также в Краснодарском крае.