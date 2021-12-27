Воронеж, , 09:33 — REGNUM В Воронеже постепенно восстанавливают подачу тепла в крупный микрорайон после аварии, однако значительная часть потребителей остаётся без отопления и горячей воды по данным на утро 27 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Воронеж

Как пояснили в пресс-службе ПАО «Квадра», на данный момент запущен один котел.

«Потребуется некоторое время для того, чтобы набрать нормативную температуру теплоносителя. Просим родителей уточнить в детских садах и школах о работе учреждений», — пояснили в пресс-службе.

«Поскольку котельная запущена, то тепло сейчас пойдет, как ожидают в дошкольных учреждениях, решения будут принимать от температуры в каждом конкретном, если температуру удастся поддержать — то работают штатно, если прохладно — то ограничатся дежурными группами», — пояснили в мэрии.

Всего в список детских садов, попавших в зону отключения, попали более 30 учреждений, а также более 30 школ.

Как сообщало ИА REGNUM, отключение тепла в Коминтерновском районе Воронежа произошло вечером 26 декабря из-за повреждения кабельной линии на ТЭЦ. В зоне отключения оказались десятки тысяч воронежцев. Сейчас в Воронеже температура воздуха составляет — 11 градусов.