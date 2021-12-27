Воронеж, 27 декабря 2021, 09:33 — REGNUM В Воронеже постепенно восстанавливают подачу тепла в крупный микрорайон после аварии, однако значительная часть потребителей остаётся без отопления и горячей воды по данным на утро 27 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как пояснили в пресс-службе ПАО «Квадра», на данный момент запущен один котел.
Всего в список детских садов, попавших в зону отключения, попали более 30 учреждений, а также более 30 школ.
Как сообщало ИА REGNUM, отключение тепла в Коминтерновском районе Воронежа произошло вечером 26 декабря из-за повреждения кабельной линии на ТЭЦ. В зоне отключения оказались десятки тысяч воронежцев. Сейчас в Воронеже температура воздуха составляет — 11 градусов.