Ростов-на-Дону, , 09:32 — REGNUM Пробки на дорогах Ростова-на-Дону утром понедельника, 27 декабря, достигли восьми баллов. На дорожную ситуацию повлияли выпавший снег и аварии.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Наиболее всего движение затруднено в Ворошиловском и Октябрьском районах. Серьёзные заторы наблюдаются на улицах Вавилова, Орбитальной, Зрелищной, Особенной, Шеболдаева, Мечникова и проспекте Михаила Нагибина.

Согласно прогнозу онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», ситуация на дорогах Ростова-на-Дону должна стабилизироваться к 11:00, когда пробки ослабнут до пяти баллов.