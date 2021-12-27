Варшава, , 09:31 — REGNUM Выход Польши из Европейского союза стал бы для страны трагедией. Об этом заявил сенатор от Польской крестьянской партии Ян Филипп Либицкий.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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Во-первых, пояснил в интервью Do Rzeczy политик, это перечеркнуло бы референдум, 2003 года, на котором подавляющее большинство граждан Польши высказалось за членство в ЕС, и на сегодняшний день это желание осталось у большей части населения.

Во-вторых, добавил Либицкий, при таком сценарии Варшава может оказаться в сфере влияния России.

«Мы находимся в таком месте в Европе, что, на мой взгляд, говорить о каком-то нейтралитете — это просто сказки. Либо мы можем находиться в ЕС и НАТО, либо — в российской сфере влияния», — считает сенатор.

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Он подчеркнул, что власти должны сделать всё возможное, чтобы Польша никогда не покинула Евросоюз, потому что это был бы «катастрофический сценарий». Чтобы избежать такого развития событий, Варшаве необходимо как можно быстрее принять евро в качестве национальной валюты, уверен Либицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что выход Польши из состава Европейского союза маловероятен. Он напомнил, что, согласно данным опроса, 80% населения Польши выступают за сохранение страны в составе объединения. Кроме того, по словам еврокомиссара, Польше «выгодно оставаться в ЕС», поскольку она «получает многомиллиардную экономическую помощь».