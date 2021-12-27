Самара, , 09:35 — REGNUM Металлические листы кровли сорвало с крыши многоквартирного дома в результате порывов сильного ветра в Самарской области. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Крыша дома на улице Лучезарной

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Сообщается, что в селе Большая Глушица в доме по ул. Чапаевская д. 67А в результате сильных порывов ветра до 27 метров в секунду с крыши дома снесло металлические листы кровли.

К счастью обошлось без пострадавших. По данному факту сотрудники прокуратуры Большеглушицкого района проводят проверку.

Специалистами уже обследовали дом. Нарушений газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения они не выявили.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 20 автомобилей застряли на трассе М5 в Самарской области.