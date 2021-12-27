Москва, 27 декабря, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Соединенные Штаты должны оказаться от политизации гуманитарных вопросов и разблокировать денежные средства Афганистана, заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

Dvidshub.net Американцы в Афганистане

По его словам, как в двусторонних контактах, так и на международных площадках Москва регулярно акцентирует необходимость скорейшего размораживания афганских авуаров в интересах спасения Афганистана и его населения от полномасштабной гуманитарной катастрофы.

Страны Запада, в первую очередь США, в чьих банках находится подавляющее большинство денежных средств Афганистана, «продолжают ссылаться на препятствующие этому обстоятельства, прежде всего, имеющие процессуально-судебный и санкционный характер», уточнил дипломат.

«Россия продолжит призывать Вашингтон и его союзников к полному отказу от политизации гуманитарной проблематики», — сказал он в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Организация Объединённых Наций планирует направить $8 млрд в 2022 году на программу помощи Афганистану и намерена взять на себя выполнение многих обязательств правительства страны, принимая во внимание санкции в отношении «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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