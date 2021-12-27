27 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM По центральным улицам Санкт-Петербурга пробежали около тысячи Дедов Морозов. Забег состоялся вечером в воскресенье, 26 декабря, при 15-градусном морозе.

Новогодняя ель на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Новогодняя ель на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM Новогодние украшения на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

В Северной столице прошёл традиционный, уже пятый по счёту, забег главных поставщиков подарков в Новый год. Для участия в нем, как обычно, необходимо было иметь праздничную «униформу»: костюм Деда Мороза синего, красного или белого цвета, длинную бороду и другие сопутствующие аксессуары.

Горожане на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники международного забега Дедов Морозов Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники международного забега Дедов Морозов Дарья Драй © ИА REGNUM Участница международного забега Дедов Морозов Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники международного забега Дедов Морозов на разминке Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники международного забега Дедов Морозов на разминке Дарья Драй © ИА REGNUM

Забег уже стал доброй предновогодней традицией для петербуржцев, увлекающихся бегом. Другие же участвуют в нём для поднятия новогоднего настроения, чтобы просто получить положительные эмоции. Участникам предлагают пробежать на выбор две дистанции: 2,5 км или 5 км.

Участники международного забега Дедов Морозов перед стартом Дарья Драй © ИА REGNUM

Забег Дедов Морозов в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Как и прежде в забеге участвовали не только жители России, но и иностранцы. Однако их количество сократилось на фоне продолжающейся пандемии. Так вместе со всеми бежали представители Казахстана, Киргизии, Белоруссии и США — в основном, студенты, которые учатся в Петербурге.

Забег Дедов Морозов в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Забег Дедов Морозов в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Забег Дедов Морозов в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Забег Дедов Морозов в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Для всех участников мероприятие было осложнено погодными условиями. Столбик термометра установился на отметке в минус 15 гр., что, с учетом влажности и ветра, ощущалось как минус 30.

Забег Дедов Морозов в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Забег Дедов Морозов в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Забег Дедов Морозов в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Одержал победу в забеге Александр Шаров, он получил кубок от телеканала «Санкт-Петербург». Напомним, участие в забеге Дедов Морозов было платным и к тому же имело ограничения: в нем участвовали только обладатели QR-кодов.

Забег Дедов Морозов в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Забег Дедов Морозов в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Исаакиевский собор Дарья Драй © ИА REGNUM

В этот раз у забега была и благотворительная миссия. На Большой Морской улице, в зоне построения участников, установлена елка с новогодними пожеланиями и письмами Деду Морозу от подопечных благотворительного фонда «С любовью в сердце». Вышедшие на забег могли снять конверт с ёлки и исполнить желание маленьких петербуржцев.

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